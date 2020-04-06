2020-04-06T10:03:37+03:00
Происшествия

В Казани иномарка влетела в припаркованную фуру МАН пострадали женщина и 11-летний ребенок

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали полиция и медикиНа месте аварии работали полиция и медикиФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Дорожно-транспортное происшествие произошло воскресенье, 5 апреля, в 11.59 на улице Ленинградской в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки KIA Cerato грубо нарушил правила дорожного движения - он не соблюдал дистанцию, и на полном ходу врезался в припаркованную на обочине фуру МАН.

- В результате аварии на место происшествие вызывали "скорую помощь", - рассказали в Госавтоинспекции Казани. - 35-летняя пассажиркаиномарки получила травму руки, 11-летняя девочка, находившаяся в салоне этого же автомобиля, получила травму позвоночника и ног.

ИСТОЧНИК KP.RU

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