2020-04-06T08:59:49+03:00
Общество

В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца

Всего на эту стройку выделены 5 млрд 45 млн рублей
Лика ИСАЕВА
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Момент строительства БККМомент строительства БККФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Татарстана продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Напомним, что стройка началась в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ленара Сафина, строительство идет согласно графику. Сейчас продолжается армирование, монтаж опалубки и бетонирование конструкций надземного пешеходного перехода, укрупнительная сборка его пролетного строения.

Забетонировано пролетное строение правого проезда путеровода.

Продолжается укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, в районе госпиталя МВД.

На стройке заняты 88 человек инженерно-технического персонала и 33 единицы техники.

- На дорожные работы в Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены 5 млрд 45 млн рублей, - напомнили в минтранспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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