В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который мог упасть на людей

5 Апр 2020 2020-04-05T14:32:05+03:00

О кабеле, который висит над подъездом дома №57 на улице Зорге, в 112 сообщили местные жители [фото]

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Жители дома №57 на улице Зорге сообщили в 112 об оторвавшемся громоотводе. Прут весом около 30 килограмм и длинной порядка 30 метров зацепился за кабель интернет-линии и повис на подъездом на уровне 7-го этажа. В любой момент он могу упасть на людей. На место оперативно выехали спасатели и пожарные.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- Прибывшие спасатели и пожарные при помощи высотной техники (коленчатого автоподъёмника ПСЧ-10) провели демонтаж громоотвода, обеспечив безопасность людей. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU