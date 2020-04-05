В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который мог упасть на людей
О кабеле, который висит над подъездом дома №57 на улице Зорге, в 112 сообщили местные жители [фото]
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Жители дома №57 на улице Зорге сообщили в 112 об оторвавшемся громоотводе. Прут весом около 30 килограмм и длинной порядка 30 метров зацепился за кабель интернет-линии и повис на подъездом на уровне 7-го этажа. В любой момент он могу упасть на людей. На место оперативно выехали спасатели и пожарные.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
- Прибывшие спасатели и пожарные при помощи высотной техники (коленчатого автоподъёмника ПСЧ-10) провели демонтаж громоотвода, обеспечив безопасность людей. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU