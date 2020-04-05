Под Казанью закрыли гостиницу, которая работала, несмотря на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T13:41:43+03:00

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В субботу, 4 апреля, в Лаишевском районе приставы по решению суда приостановили работу гостиницы “Регина”. Она нарушала режим полной самоизоляции, введенный в Татарстане.

- Руководство гостиницы было привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судом постановлено на 30 суток приостановить деятельность гостиницы, - сообщает пресс-служба УФССП республики.

Руководство “Регины” предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU