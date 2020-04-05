2020-04-05T11:42:10+03:00
Происшествия

На ночном пожаре в Татарстане спасен 31 человек

Загорелся подвал одного из домов на улице Гастелло в Зеленодольске
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В час ночи в воскресенье, 5 апреля, на улице Гастелло в Зеленодольске загорелся пятиэтажный дом. Когда на место прибыли пожарные, стало понятно, что горит подвал. При этом наблюдалось сильное задымление подъезда.

- Немедленно на тушение пожара и спасение людей были сформированы звенья газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. Подана автолестница. Подан ствол на тушение пожара. Основные силы направлены для спасения людей в квартирах, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По лестничным маршам подъезда были выведены на свежий воздух 26 человек (из них трое детей). Также по развёрнутой автолестнице с 4 и 5 этажей с балконов были спасены 5 еще жильцов.

Ликвидировать пожар удалось в 01.31. Огонь уничтожил строительный мусор в подвале на площади 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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