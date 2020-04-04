"Ужасно мучаюсь": Слуцкий рассказал, как проводит дни в самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T15:16:45+03:00

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Футболисты и тренеры казанского "Рубина" сейчас находятся на самоизоляции. Наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий рассказал, как проводит время в ходе вынужденной паузы в чемпионате России.

- Я дома, самоизолируюсь, ужасно мучаюсь, — отметил Леонид Слуцкий в начале эфира. — До этого у меня было все четко расписано — от завтрака до самоподготовки и теоретических занятий. Когда день не спланирован, я мучаюсь, и процесс адаптации продолжается, и он очень тяжелый. Я еще не научился жить в этом состоянии и о чем думать и заботиться. Стараюсь больше заниматься спортом в домашних условиях, общаться по видеосвязи. Меня больше беспокоит состояние мамы, потому что коронавирус опасен для пожилых людей. Всегда гнетет неопределенность. Никто не знает, как будут проходить глобальные процессы, не говоря уже о футбольных. Мы не понимаем ничего, начиная от того, когда мы сможем выходить из дома и заканчивая тем, когда сможем вернуться к полноценным тренировкам. Большое количество директив приходит от УЕФА, но каждые федерации принимают свои решения, - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".

ИСТОЧНИК KP.RU