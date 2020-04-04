2020-04-04T18:13:40+03:00
Общество

"Американский военный" обманул жительницу Татарстана на 220 тысяч рублей

Женщина поверила неизвестному "Иностранцу" и оформила кредит
Владимир КРУПСКИЙ
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Женщина со второй попытки перевела деньги аферисту.Женщина со второй попытки перевела деньги аферисту.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 34-летняя жительница Казани. Она сообщила, что попалась на уловку мошенника и отдала ему 220 тысяч рублей.

Женщина пояснила полицейским, что в начале марта в социальной сети к ней в друзья добавился иностранец. В ходе переписки мужчина сообщил, что работает в Америке военным, а в настоящее время находится в служебной командировке в Афганистане. 9 марта он написал потерпевшей сообщение с просьбой одолжить деньги в размере 3 тысяч долларов. Первоначально получив отказ, он попросил ее оформить кредит, на что женщина согласилась. В одном из банков ей одобрили займ. Данные денежные средства заявительница перевела на расчетный счет своего собеседника с помощью приложения «Мобильный банк».

Мужчина при этом уверил, что вернет всю сумму сразу, как только прилетит в Россию. Спустя время потерпевшая усомнилась в своих действиях и сообщила своему новому знакомому о том, что его действия похожи на обман. Незнакомец ей ответил, что является мошенником, и заблокировал свою страницу в социальной сети. Однако общение продолжилось в режиме телефонных звонков.

- Для возврата денежных средств потерпевшая обратилась в банк, где ей посоветовали обратиться в полицию. В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Сафиуллина» возбуждено уголовное дело. Полицейские изучают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД республики..

ИСТОЧНИК KP.RU

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