Жителя Татарстана задержали за распространение порноролика с ребенком
В соцсетях в январе появился порноролик с участием ребенка, которому на вид менее 14 лет. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
Неизвестного, который разместил эту запись, отыскали благодаря сотрудникам следствия СКР Татарстана и оперативникам МВД республики. Им оказался 20-летний житель Нижнекамска. Свою вину в преступление он признал.
- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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