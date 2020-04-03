Жителя Татарстана задержали за распространение порноролика с ребенком

3 Апр 2020 2020-04-03T18:45:28+03:00

Он уже признал свою вину

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В соцсетях в январе появился порноролик с участием ребенка, которому на вид менее 14 лет. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Неизвестного, который разместил эту запись, отыскали благодаря сотрудникам следствия СКР Татарстана и оперативникам МВД республики. Им оказался 20-летний житель Нижнекамска. Свою вину в преступление он признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU