В Марий Эл прохожая нашла в поле автомобиль с телом водителя

3 Апр 2020 2020-04-03T14:40:59+03:00

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Смертельнон дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 3 апреля, в Куженерском районе республики. Утром жительница деревни Большой Ляждур отправилась на работу и по дороге в поле обнаружила перевернувшийся автомобиль 49-летнего односельчанина. Она подошла и увидела, что в салоне ВАЗ-2114 находится тело водителя.

Автомобиль перевернулсяФото: МВД по Марий Эл

Приехавшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл выяснили, что погибшего вечером видели в деревне пьяным. По предварительным данным, мужчина отправился кататься, превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Его легковушка вылетела в поле и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU