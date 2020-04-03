2020-04-03T14:40:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл прохожая нашла в поле автомобиль с телом водителя

Предварительно, машина перевернулась на большой скорости [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Смертельнон дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 3 апреля, в Куженерском районе республики. Утром жительница деревни Большой Ляждур отправилась на работу и по дороге в поле обнаружила перевернувшийся автомобиль 49-летнего односельчанина. Она подошла и увидела, что в салоне ВАЗ-2114 находится тело водителя.

Автомобиль перевернулся Фото: МВД по Марий Эл

Автомобиль перевернулсяФото: МВД по Марий Эл

Приехавшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл выяснили, что погибшего вечером видели в деревне пьяным. По предварительным данным, мужчина отправился кататься, превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Его легковушка вылетела в поле и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл прохожая нашла в поле автомобиль с телом водителя
"Это весомый вклад компании в борьбу с коронавирусом": 6 апреля татарстанский “КАМАЗ” возобновит производство
СМИ: "Рубин" сократит зарплаты игрокам и сотрудникам клуба на 50% из-за коронавируса
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
“Коронавирус - предупреждение”: в Татарстане Муфтий и Митрополит обратились к верующим в связи с пандемией
Первым замглавы Минцифры Татарстана назначили Илью Начвина
Из-за коронавируса в Татарстане падает рынок вторичного жилья
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Татарстан получит 146,7 миллиона рублей на поощрения медиков занятых в борьбе с коронавирусом
СМИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову разрешить продавать газеты во время коронавируса