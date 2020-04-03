СУ СКР Татарстана: отчим приставал к 13-летней падчерице и показывал ей порно

3 Апр 2020 2020-04-03T19:55:48+03:00

Долгое время девочка никому не могла рассказать о творившемся с нею кошмаре. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Свою вину мужчина так и не признал, скоро будет суд

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В Лаишевский районный суд передали уголовное дело, возбужденное по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В роли обвиняемого выступает 41-летний местный житель. Именно он, по мнению следствия, в 2018 и в 2019 годах в одной из деревень района систематически приставал с сексуальными намерениями к своей падчерице. Тогда девочке было всего 12 лет.

Она сопротивлялась этим домогательствам, но мужчина был сильнее. Кроме этого он насильно заставлял ее смотреть порнофильмы. Злоумышленник так запугал ребенка, что она долгое время не могла никому пожаловаться.

Но когда в декабре 2019 года мужчина стал проявлять агрессию к девочке, она не выдержала и пожаловалась родному дяде. Тот в свою очередь обратился в правоохранительные органы.

- Свою вину злоумышленник не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. -Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU