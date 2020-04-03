3 Апр 2020 2020-04-03T19:17:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Альметьевска стали свидетелями, как при помощи спецсредств обрабатывают улицы города от различных инфекций. Мероприятие проводили силами МУП «ГУАД», также помогали и волонтеры.

Мужчина в защитном костюмы распрыскивает перед собой жидкость из шланга, следом медленно двигается КАМАЗ-цистерна с дезинфицирующим веществом. Обработке подверглось все - двери подъездов, проезжая часть и даже скамейки во дворах.

В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU