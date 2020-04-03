В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса
Спецобработку проводили в Альметьевске [видео]
Фото: скриншот с видео
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Жители Альметьевска стали свидетелями, как при помощи спецсредств обрабатывают улицы города от различных инфекций. Мероприятие проводили силами МУП «ГУАД», также помогали и волонтеры.
Мужчина в защитном костюмы распрыскивает перед собой жидкость из шланга, следом медленно двигается КАМАЗ-цистерна с дезинфицирующим веществом. Обработке подверглось все - двери подъездов, проезжая часть и даже скамейки во дворах.
В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU