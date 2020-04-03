2020-04-03T20:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чебоксарах муниципальные парковки останутся бесплатными до конца апреля

Такое решение было приятно местным оперативным штабом по борьбе с COVID-19 и сити-менеджером города Алексеем Ладыковым
Алина ГАБДУЛИНА
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Действие приобретенных ранее абонементов на месяц и на год после будет продлено.Действие приобретенных ранее абонементов на месяц и на год после будет продлено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с продлением нерабочей “недели” в России до конца апреля, муниципальные парковки в Чебоксарах останутся бесплатными. Такое решение было приятно местным оперативным штабом по борьбе с COVID-19 и сити-менеджером города Алексеем Ладыковым.

Отметим, что действие приобретенных ранее абонементов на месяц и на год после будет продлено.

Напомним, продление вместе с нерабочей "неделей" и режима полной изоляции в Чувашии зависит от решения правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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