В Чебоксарах муниципальные парковки останутся бесплатными до конца апреля
Такое решение было приятно местным оперативным штабом по борьбе с COVID-19 и сити-менеджером города Алексеем Ладыковым
Действие приобретенных ранее абонементов на месяц и на год после будет продлено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с продлением нерабочей “недели” в России до конца апреля, муниципальные парковки в Чебоксарах останутся бесплатными. Такое решение было приятно местным оперативным штабом по борьбе с COVID-19 и сити-менеджером города Алексеем Ладыковым.
Отметим, что действие приобретенных ранее абонементов на месяц и на год после будет продлено.
Напомним, продление вместе с нерабочей "неделей" и режима полной изоляции в Чувашии зависит от решения правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU