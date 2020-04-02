Владимир Путин на пост начальника ФСБ в Татарстане назначил Игоря Хвостикова

2 Апр 2020 2020-04-02T14:04:51+03:00

До этого Хвостиков возглавлял силовое ведомство в Чечне

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин своим Указом назначил начальника Управления ФСБ Татарстана. Им стал генерал-лейтенант 54-летний Игорь Владимирович Хвостиков.

Известно, что в органах федеральной службы безопасности Хвостиков служит с 1987 года.

До последнего времени генерал-лейтенант возглавлял ФСБ Чечни. А его назначение в Татарстан на аналогичную должность еще 25 марта анонсировал глава республики Рамзан Кадыров.

На своей официальной страничке Кадыров тепло отозвался о деятельности Игоря Хвостикова, отметив его высокий профессионализм и залуженное уважение.

ИСТОЧНИК KP.RU