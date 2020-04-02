Владимир Путин на пост начальника ФСБ в Татарстане назначил Игоря Хвостикова
Президент России Владимир Путин своим Указом назначил начальника Управления ФСБ Татарстана. Им стал генерал-лейтенант 54-летний Игорь Владимирович Хвостиков.
Известно, что в органах федеральной службы безопасности Хвостиков служит с 1987 года.
До последнего времени генерал-лейтенант возглавлял ФСБ Чечни. А его назначение в Татарстан на аналогичную должность еще 25 марта анонсировал глава республики Рамзан Кадыров.
На своей официальной страничке Кадыров тепло отозвался о деятельности Игоря Хвостикова, отметив его высокий профессионализм и залуженное уважение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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