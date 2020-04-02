2020-04-02T14:04:51+03:00
Общество

Владимир Путин на пост начальника ФСБ в Татарстане назначил Игоря Хвостикова

До этого Хвостиков возглавлял силовое ведомство в Чечне
Лика ИСАЕВА
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Новый начальник прибыл из Чечни.Новый начальник прибыл из Чечни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин своим Указом назначил начальника Управления ФСБ Татарстана. Им стал генерал-лейтенант 54-летний Игорь Владимирович Хвостиков.

Известно, что в органах федеральной службы безопасности Хвостиков служит с 1987 года.

До последнего времени генерал-лейтенант возглавлял ФСБ Чечни. А его назначение в Татарстан на аналогичную должность еще 25 марта анонсировал глава республики Рамзан Кадыров.

На своей официальной страничке Кадыров тепло отозвался о деятельности Игоря Хвостикова, отметив его высокий профессионализм и залуженное уважение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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