2 Апр 2020 2020-04-02T11:21:28+03:00

О местонахождении девушки ничего не известно с 29 марта

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29 марта в Казани пропала 21-летняя Карина Гайнуллина. О местонахождении девушки ничего не известно до сих пор.

Карина ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч и карие глаза. На момент пропажи на ней была белая шапка, черная короткая куртка с капюшоном, синие джинсы и розовые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел девушку, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(967)46-64-911.

- Жители города Казани и Зеленодольского района, мы не можем просить вас в условиях самоизоляции выходить из дома и участвовать в поисках. Но каждый сейчас как минимум можем осмотреть свой двор из окна или балкона. Кто-то, возможно, выходит за продуктами и может посмотреть по сторонам. Пожалуйста будьте внимательны, и если вы увидите похожего человека незамедлительно сообщите об этом, - отмечают волонтеры “Поискового центра”.

ИСТОЧНИК KP.RU