В Казани иномарка на скорости наехал на бордюр и врезалась в стоящее авто: один человек пострадал

1 Апр 2020 2020-04-01T12:56:43+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана 31 марта, во вторник, в 21.23. 38-летний водитель иномарки "Мицубиси Лансер" во время проезда по улице Миля напротив дома №63В, как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого легковушка сначала врезалась в металлическое ограждение, а затем в припаркованный автомобиль ГАЗ.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Мицубиси" госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU