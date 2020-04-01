Врио главы Чувашии освободил Сергея Яхатина от должности замминистра транспорта региона

1 Апр 2020 2020-04-01T10:51:28+03:00

В итоге у министра остался лишь один заместитель

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Стало известно, что врио главы Чувашии Олег Николаев своим распоряжением освободил от должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Яхатина. Последний проработал в ведомстве больше двух лет - с января 2018 года.

Отметим, что теперь в Минтранспорте Чувашии работает один замглавы - Евгений Павлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU