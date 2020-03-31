В Казани задержали автоворов за кражу из "Лексуса" 2,5 тысяч шведских крон

31 Март 2020 2020-03-31T15:03:27+03:00

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Сразу после совершения преступления, с поличным, в столице Татарстана задержали двух злоумышленников. Мужчины при помощи «код-грабера» вскрыли иномарку «Лексус» и похитили из салона 2,5 тысячи шведских крон и 1300 рублей.

За подозреваемыми следили с тех пор, как в полицию начали поступать заявление о краже денег из салонов автомобилей. При этом все пострадавшие отмечали, что незадолго до происшествия они посещали офис одного из банков.

Поймали их тогда, когда они решили вскрыть «Лексус». Пока один из злоумышленников следил за передвижениями владелицы в банке и сообщал о них сообщнику, второй с использованием «код-грабера» взломал штатную сигнализацию автомашины и похитил деньги.

- Злоумышленники были задержаны сразу после совершения кражи. При них обнаружены и изъяты похищенные деньги, средства связи и «код-грабер», - сообщили в МВД Татарстана. - Ранее оба задержанных неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение насильственных и корыстно-насильственных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Есть информация о причастности задержанных к серии аналогичных краж, совершенных возле крупных торговых центров, банков и дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU