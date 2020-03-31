В Марий Эл лихач перевернулся на трассе в кювет, погиб пассажир

31 Март 2020 2020-03-31T09:42:29+03:00

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Смертельная авария произошла вчера, 30 марта, в 14.00 на 2-м километре местной автодороги «Орша-Захарята» в Советском районе республики. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Там его автомобиль перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался 37-летний пассажир "четырнадцатой". В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали второго пассажира, 46-летнего мужчину.

- Обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл, - сообщили в МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU