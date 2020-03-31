В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся

31 Март 2020 2020-03-31T09:12:10+03:00

Пострадавшего госпитализировали с сочетанной травмой Фото: Из материалов пресс-службы

Водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта, в понедельник, в 19.40 напротив дома № 115а на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки "Шевроле Кобальт" превысил безопасную скорость, не учел безопасную дистанцию, не справился с управлением и на полном ходу врезался в дорожное ограждение. Сразу после этого его автомобиль перевернулся.

Водителя извлекали из салона очевидцы.

- В результате аварии водитель получил сочетанную травму и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU