В Казани лихач на скорости врезался в ограждение и перевернулся
Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта, в понедельник, в 19.40 напротив дома № 115а на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки "Шевроле Кобальт" превысил безопасную скорость, не учел безопасную дистанцию, не справился с управлением и на полном ходу врезался в дорожное ограждение. Сразу после этого его автомобиль перевернулся.
Водителя извлекали из салона очевидцы.
- В результате аварии водитель получил сочетанную травму и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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