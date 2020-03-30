Казанцы, сокращенные из-за коронавируса, смогут заработать на благоустройстве города
Такую поддержку им решила оказать мэрия
Безработным будет предложена работа по благоустройству дворов, парков и скверов.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Из-за пандемии коронавируса убытки терпит не только руководители малого и среднего бизнеса, но и их сотрудники. Часть из них даже подвергается сокращению из-за карантина и необходимости соблюдения режима самоизоляции. Помочь казанцам, которые остались без работы, собирается мэрия города.
Так, на заседании регионального штаба по борьбе с COVID-19 мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что сокращенным будет предложена работа по благоустройству дворов, парков и скверов.
ИСТОЧНИК KP.RU