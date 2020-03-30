2020-03-30T12:09:15+03:00
Происшествия

Жительница Казани решила подзаработать на бирже и лишилась почти 700 тысяч рублей

При этом женщина успела дважды попасться на удочку мошенников
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы пополнить счета, женщина оформила на себя в банках кредитные карты.Чтобы пополнить счета, женщина оформила на себя в банках кредитные карты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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36-летняя жительница Казани наткнулась в соцсетях на объявление о заработках на фондовом рынке. Женщина оставила свой номер телефона и ей перезвонил некий Александр. Мужчина сказал, что работает на биржевую фирму «TitanPro500».

На его предложение заработать на купле продаже ценных бумаг жительница Казани ответила согласием. После чего с не общался мужчина, который представился аналитиком Владиславом.

По его указаниям женщина установила на своем смартфоне и компьютере специальные программы и передала удаленный доступ с паролями. Далее горожанка пополнила свой брокерский счет на 15 тысяч рублей. Но, как оказалось, это было только началом.

Тот самый аналитик уговорил женщину в течение продолжительного времени оформлять в банках кредитные карты и перечислять с них деньги на определенные счета. Речь идет о сумме более 670 тысяч рублей. Жительнице Казани при этом с официального сайта компании и мобильное предложение приходили квитанции о зачислении на счет денег.

Однако после приобретения акций некоторых крупных компаний сделки потерпевший закрылись с отрицательным балансом, нужно было снова пополнять брокерский счет. Но женщина не стала этого делать. На одном из сайтов она нашла объявление о помощи по выводы денег в таких ситуациях. Она откликнулась на него и спустя несколько дней с ней связались. Чтобы вывести деньги с нее потребовалась создать крипто-кошелек и пополнить его на 26 тысяч рублей, сто женщина и сделала. Вот только после этого с ней перестали выходить на связь. Тогда-то женщина и решилась обратиться в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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