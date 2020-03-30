2020-03-30T10:38:29+03:00
Коронавирус Covid-19

“Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия”: мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции

Градоначальник также попросил местных жителей помогать пенсионерам, которые находятся в особой зоне риска
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Причина этого - распространение в мире коронавирусной инфекции. Людей просят ограничить свой контакт с внешним миром, чтобы не заражаться самим и не заражать окружающихся. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции.

- Сегодня в городе немного подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предупредить распространение этой инфекции. Переводим школьников на дистанционное обучение, вешаем замки на наши ДК, спортшколы и библиотеки, дезинфицируем общественный транспорт. Многие муниципальные услуги мы успели перевести в электронный вид – сейчас это очень пригодилось. Но развитие событий зависит от каждого человека, - начал градоначальник свое обращение.

Метшин заметил, что самоизоляцию стоит расценивать не как страх перед коронавирусом, а как ответственное поведение ради себя, ради своей семьи, своих соседей, коллег и друзей.

- Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия. Заботьтесь о своих родителях, пожилых родственниках и знакомых. Они сейчас в особой зоне риска. Мы должны взять на себя их обеспечение продуктами и лекарствами. Не жалейте тепла и заботы. Эти дни – проверка для всех нас на человечность. Спасем наше старшее поколение – значит, удержим ситуацию под контролем, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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