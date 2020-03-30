2020-03-30T09:34:40+03:00
Происшествия

В Чувашии иномарка с пьяным водителем опрокинулась в кювет

32-летний мужчина был госпитализирован с травмой головы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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В субботу, 28 марта, на 85 километре автодороги “Цивильск-Ульяновск” в Комсомольском районе автомобиль “Дэу-Эсперто” опрокинулся в правый кювет по ходу движения. Водитель иномарки, которым оказался 32-летний житель села Батырево, не справился с управлением. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что он был пьян.

- С травмой головы предполагаемый виновник ДТП был доставлен в больницу. У него установлено состояние алкогольного опьянения. Проводится проверка, - отмечает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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