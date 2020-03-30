В Чувашии иномарка с пьяным водителем опрокинулась в кювет
В субботу, 28 марта, на 85 километре автодороги “Цивильск-Ульяновск” в Комсомольском районе автомобиль “Дэу-Эсперто” опрокинулся в правый кювет по ходу движения. Водитель иномарки, которым оказался 32-летний житель села Батырево, не справился с управлением. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что он был пьян.
- С травмой головы предполагаемый виновник ДТП был доставлен в больницу. У него установлено состояние алкогольного опьянения. Проводится проверка, - отмечает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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