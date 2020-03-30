2020-03-30T10:02:51+03:00
Происшествия

В Марий Эл пропала 53-летняя Людмила Кондратьева

О местонахождении женщины ничего не известно с 21 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл начались поиски 53-летней Людмилы Кондратьевой из Куженерского района. Женщина перестала выходить на связь с близкими 21 марта. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Известно, что Людмила ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, темные волосы с проседью и голубые глаза. На момент пропажи на ней было темно-синяя куртка, темная шапка с белым узором и сапоги-"дутики".

Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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