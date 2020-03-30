В Чебоксарах пьяного водителя такси задержали прямо у здания УГИБДД

30 Март 2020 2020-03-30T08:38:10+03:00

Нарушитель признался, что выпил, потому что отмечал день рождения сына [фото]

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Накануне в Чебоксарах у здания УГИБДД на улице Богдана Хмельницкого автоинспекторы заметили подозрительного таксиста. Когда мужчину попросили пройди освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, оказалось, что он пьян - 1,575 мг/л. Этот факт нарушитель объяснил тем, что отмечал день рождения сына.

- Привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, отсутствие ОСАГО, неуплату штрафа в установленный срок, - отмечает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU