В Чебоксарах пьяного водителя такси задержали прямо у здания УГИБДД
Нарушитель признался, что выпил, потому что отмечал день рождения сына [фото]
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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Накануне в Чебоксарах у здания УГИБДД на улице Богдана Хмельницкого автоинспекторы заметили подозрительного таксиста. Когда мужчину попросили пройди освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, оказалось, что он пьян - 1,575 мг/л. Этот факт нарушитель объяснил тем, что отмечал день рождения сына.
- Привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, отсутствие ОСАГО, неуплату штрафа в установленный срок, - отмечает пресс-служба УГИБДД Чувашии.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU