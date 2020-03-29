Президент Татарстана проверил работу колл-центра «Мы можем»

29 Март 2020 2020-03-29T13:26:30+03:00

Там принимают звонки с просьбой о помощи от пенсионеров

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Сегодня 29 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе колл-центра «Мы можем». В этом кол-центре принимают звонки от одиноких пожилых людей, которым требуется помощь в доставке еды и лекарств.

Рустам Минниханов подменил одного из операторов и лично принял звонок от пенсионерки, которой была необходима помощь. Звонившая пенсионерка из Приволжского района Казани поделилась с главой республики какие вопросы беспокоят пожилых людей. Женщина рассказала, что соблюдает рекомендацию не выходить из дома и попросила помощи с доставкой продуктов и лекарств из аптеки.

О том, что помощь ей будет незамедлительно оказана, ей сказал лично Рустам Минниханов. Он похвалил пенсионерку за соблюдение правил самоизоляции и попросил ее оставаться дома.

- Все пройдет - нужно немножко терпения, - сказал Рустам Минниханов.

Он призвал всех оперативно реагировать на просьбы о помощи от людей старшего поколения: «Мы должны позаботиться о пожилых людях и организовать все так, чтобы они не испытывали неудобств», сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Рустам Минниханов принял звонок от пенсионерки на "горячую линию".

ИСТОЧНИК KP.RU