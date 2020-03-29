В Казани назвали имена победителей премии «Тантана» («Триумф»)

29 Март 2020 2020-03-29T09:22:57+03:00

Юная Лейсан Гатауллина сыграла роль Сәрвәр в спектакле «Сунгән йолдызлар»/«Угасшие звезды». Это было отмечено победой в номинации "Дебют" Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В пятницу 27 марта, поздно вечером, огласили имена победителей театрального конкурса и премии Минкультуры Татарстана «Тантана» («Триумф») - 2020 года.

В номинация «Лучшая мужская роль» за роль Микулая в одноименном спектакле триумфатором стал Рафик Тагиров из «Альметьевского татарского государственного драматического театра».

Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала Люция Хамитова за роль Тамары в спектакле «Санаулы кичләр»/ «Пять вечеров» в «Татарском государственном Академическом театра имени Галиасгара Камала»

Актера «Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала» Алмаза Сабирзанова признали лучшим в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Надира махдум в спектакле «Сунгән йолдызлар»/«Угасшие звезды»

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победили две актрисы - актриса «Буинского государственного драматического театра» Гульзада Камартдинова за исполнение роли Ширрин Ширази в спектакле «Иранская конференция» и Елена Синицына за роль Риты в спектакле «Зимняя сказка для взрослых» «Казанского государственного театра юного зрителя».

Юная Лейсан Гатауллина сыграла роль Сәрвәр в спектакле «Сунгән йолдызлар»/«Угасшие звезды» «Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала», и это было отмечено победой в номинации «Дебют».

Победителем в номинации «Лучшая эпизодическая роль» стал актер «Казанского академического русского Большого драматического театра имени Василия Качалова» Игорь Скиданов за роль Садовника в спектакле «Дракон».

Аманда Гомес за исполнение роли Медоры в постановке «Корсар» «Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля» стала победительницей в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле». Эту победу она разделила с Артуром Исламовым, который сыграл Хади в спектакле «Минем Такташ»/«Мой Такташ» Фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Sforzando».

В номинации «Лучший актер театра кукол» победителями стали актеры «Татарского государственного театра кукол «Әкият», сыгравшие в спектакле «Альфия»:

- Рамзия Файзуллина (роль Альфии),

- Юрий Чуктиев, Милауша Файзрахманова (Муса кызы),

- Ляйсан Миннахметова,

- Альбина Шагалиева,

- Фанзиля Сабирова,

- Гульнур Гадрахманова.

Отметили побуду в номинации «Лучший спектакль для детей» постановку «Хикмәт әкиятләре»/«Сказки Хикмета» «Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева».

В номинации «За актерский ансамбль» награждены актеры «Русского драматического театра «Мастеровые» Александра Олвина, Анна Дунаева, Алексей Ухов, Владимир Губанов за создание образов героев спектакля «Варшавская мелодия».

Народного артиста Татарстана Булат Саляхова из «Набережночелнинского государственного татарского драматического театра» наградили в номинации «Честь и достоинство».

В номинация «Лучший театральный критик» победила Ильтания Илялова.

ИСТОЧНИК KP.RU