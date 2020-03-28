В татарстанском Зеленодольске горела квартира: пострадал хозяин жилья
28 марта в первой половине дня в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома №2 на улице Степная в Зеленодольске.
Прибывшие на место пожарные установили, что горящая квартира находится на втором этаже. К моменту их приезда из окна вовсю валил густой дым. Имелся и пострадавший – хозяин охваченного огнем жилья. 52- летнего мужчину с ожогами увезли на «скорой» в местную больницу. Вскоре пожар был потушен.
Фото: МЧС Татарстана
- Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
В татарстанском Зеленодольске горела квартира.соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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