В татарстанском Зеленодольске горела квартира: пострадал хозяин жилья

28 Март 2020 2020-03-28T13:02:13+03:00

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28 марта в первой половине дня в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома №2 на улице Степная в Зеленодольске.

Прибывшие на место пожарные установили, что горящая квартира находится на втором этаже. К моменту их приезда из окна вовсю валил густой дым. Имелся и пострадавший – хозяин охваченного огнем жилья. 52- летнего мужчину с ожогами увезли на «скорой» в местную больницу. Вскоре пожар был потушен.

Фото: МЧС Татарстана

- Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/769285" frameborder="0"></iframe> В татарстанском Зеленодольске горела квартира.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU