Начал душить и бить головой о стену: так закончилось знакомство с мужчиной для жительницы Татарстана

28 Март 2020 2020-03-28T12:06:23+03:00

Мало того, девушка лишилась еще и золотых украшений

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В Зеленодольске в одном подъезде на разных этажах живут подруги. Одна из них днем пригласила другую девушку спустится к ней выпить. Та и согласилась.

Вот только подруга была дома не одна, а с мужчиной. С которым гостья познакомилась вовремя застолья. Когда же она вышла в подъезд, новый знакомый проследовал за ней. Мужчина напал на девушку и начал душить руками и бить ее головой о стену. В итоге нападавший снял с потерпевшей золотое кольцо и серьги, а после сбежал. Девушка сообщила о произошедшем в полицию

- Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Им оказался нигде неработающий, ранее судимый житель Зеленодольска, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU