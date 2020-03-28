2020-03-28T12:06:23+03:00
Происшествия

Начал душить и бить головой о стену: так закончилось знакомство с мужчиной для жительницы Татарстана

Мало того, девушка лишилась еще и золотых украшений
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Злоумышленник напал на девушку в подъезде.Злоумышленник напал на девушку в подъезде.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Зеленодольске в одном подъезде на разных этажах живут подруги. Одна из них днем пригласила другую девушку спустится к ней выпить. Та и согласилась.

Вот только подруга была дома не одна, а с мужчиной. С которым гостья познакомилась вовремя застолья. Когда же она вышла в подъезд, новый знакомый проследовал за ней. Мужчина напал на девушку и начал душить руками и бить ее головой о стену. В итоге нападавший снял с потерпевшей золотое кольцо и серьги, а после сбежал. Девушка сообщила о произошедшем в полицию

- Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Им оказался нигде неработающий, ранее судимый житель Зеленодольска, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вручил корзину с цветами: полицейские Чувашии задержали «галантного» фальшивомонетчика
Татарстана выполнил план 2020 года по строительству жилья на 26,2%
В Татарстане главбуха детской музыкально школы заподозрили в хищении более миллиона рублей
В татарстанском Зеленодольске горела квартира: пострадал хозяин жилья
Начал душить и бить головой о стену: так закончилось знакомство с мужчиной для жительницы Татарстана
В Иннополисе нейросеть научили распознавать коронавирус по медицинским снимкам
Госжилфонд Татарстан предоставит кредитные каникулы соципотечникам
Казань продолжает бить температурные рекорды марта 2020
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Казани будет выпускаться как обычно
УМВД Казани о мошенниках: тесты на коронавирус нельзя купить самостоятельно
В Татарстане два приятеля избили знакомого и закрыли его в погребе
Как подразделения ГИБДД Татарстана будут работать в условиях пандемии коронавируса
Казанский “Рубин” выпустил “гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого”
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Несмотря на коронавирус, в Казани в штатном режиме ведется подготовка к Играм стран СНГ
Нерабочая неделя в Казани: торговые объекты и пункты проката в парках закроют
На период нерабочей недели в детсадах Казани организуют дежурные группы
Мэр Казани Ильсур Метшин разрешил бизнесменам не платить за аренду летних веранд в этом году
Врио главы Чувашии Олег Николаев планирует построить в республике больницу на 1 000 мест
“Дома не будет скучно”: президент Татарастана анонсировал культурные онлайн-развлечения на нерабочей неделе
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Министром труда и соцзащиты Чувашии назначена Алена Елизарова
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Казани будет выпускаться как обычно
В Татарстане таможенники задержали мужчину, которому по почте прислали гашишное масло из США
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
В Татарстане из-за коронавируса отменили субботние сельхозярмарки