В Иннополисе нейросеть научили распознавать коронавирус по медицинским снимкам

28 Март 2020 2020-03-28T11:39:47+03:00

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В татарстанском наукограде специалисты Центра искусственного интеллекта обучили нейросеть распозновать коронавирус по медицинским снимкам. Точность «диагноза» составляет 80%. Новинка должна помочь медикам быстрее выявлять зараженных.

- Обучение нейросети проходило при использовании 28 тысяч медицинских снимков с пневмонией, в том числе на 94 изображениях, взятых у больных COVID-19, - сообщили в Минэкономики Татарстана. - Алгоритм и врач-рентгенолог независимо проанализировали снимки пациентов с коронавирусом. Оказалось, что предсказание модели о наличии или отсутствии патологии совпадает с описанием врача в 80% случаях. Кроме этого, алгоритм не ошибся в 13%, в которых врач не смог определить патологию.

Сейчас сотрудники Центра готовятся запустить онлайн-сервис с нейросетью для врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU