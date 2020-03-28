В Татарстане главбуха детской музыкально школы заподозрили в хищении более миллиона рублей

28 Март 2020 2020-03-28T14:14:10+03:00

Утверждается, что женщина «поделилась» и со своей подчиненной

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В Альметьевске во время проверки финансовой деятельности в МАОУ ДО «Детская музыкальная школа №2» сотрудники прокуратуры выявили хищения.

Так по их материалам, с 2018 по 2019 года главбух школы произвела себе незаконные выплаты бюджетных денег на сумму более 727 тысяч рублей. Кроме того, сговорившись со своей подчиненной – ведущим бухгалтером, женщина так же произвела ей незаконные выплаты – 396 тысяч рублей.

- В результате музыкальной школе, а также бюджету Альметьевского района, был причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки в отношении главбуха альметьевской школы и ее подчиненной возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «присвоение».

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ИСТОЧНИК KP.RU