На период нерабочей недели в детсадах Казани организуют дежурные группы

27 Март 2020 2020-03-27T17:51:50+03:00

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На время нерабочей недели, а если точнее, то до 3 апреля, в детских садах Казани будут открыты дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работу. Об этом сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования города Татьяна Багаева.

В категорию тех взрослых, кто остается на работе, попали сотрудники непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

- В связи с этим в детских садах созданы дежурные группы, в которые будут ходить дети, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения и не могут оставить работу, – рассказала Татьяна Багаева.

Вместе с тем в детсадах усилена профилактика, а именно пропускной режим - у детей производится замер температуры. Кроме того, каждые два часа поверхности в помещениях обрабатывают дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU