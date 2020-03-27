Врио главы Чувашии Олег Николаев планирует построить в республике больницу на 1 000 мест

27 Март 2020 2020-03-27T17:19:52+03:00

Об этом он сообщил во время встречи с замминистром здравоохранения России Натальей Хоровой

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Во время встречи в Москве с замминистра здравоохранения России Нательей Хоровой, которая произошла 27 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев обсудил вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе.

Руководитель республики отметил необходимость принятия дополнительных мер для снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

Для кардинального решения проблемы высокой смертности от болезней системы кровообращения в Чувашии, по мнению Николаева, может стать строительство полноценной многопрофильной клинической больницы на 800-1000 койко-мест. Для республики это станет фактически строительством новой республиканской больницы.

- На базе больницы предлагается сконцентрировать сосудистый центр, хирургическое отделение, а также приемное отделение по принципу «Врач – к пациенту», когда больной при поступлении сразу помещается в специальный бокс, а медики сами приходят к нему и проводят необходимые обследования, - рассказал Олег Николаев. - Решение относительно данного вопроса будет принято в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU