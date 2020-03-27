Нерабочая неделя в Казани: торговые объекты и пункты проката в парках закроют

27 Март 2020 2020-03-27T18:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С 28 марта по 5 апреля в парках и скверах Казани временно перестанут работать торговые объекты и пункты проката спортивного инвентаря. Также в общественных пространствах будут отменены все мероприятия. Делается это из-за расширения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

- Общественные пространства Казани всегда открыты для горожан — это один из наших главных принципов. Но мы настоятельно просим вас, отказаться от посещения детских и спортивных площадок в парках до 6 апреля, это поможет остановить распространение инфекции. Соблюдайте меры безопасности, чаще мойте руки (в общественных туалетах в парках есть антибактериальное мыло) и лучше остаться дома. Берегите себя и своих близких, - отмечает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

ИСТОЧНИК KP.RU