27 Март 2020 2020-03-27T19:35:54+03:00

Сдать на водительские права теперь можно будет только по предварительной записи Фото: Лика ИСАЕВА

Все будут делать строго по предварительной записи

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Стало известно, как подразделения ГИБДД Татарстана будут работать в условиях пандемии коронавируса.

ВСЕ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

Для того, чтобы избежать массового скопления людей и риска распространения инфекции в подразделениях ГИБДД принято решение о строгой очередности - зарегистрировать автомобиль, сдать экзамены на право вождение или обменять водительские удостоверения можно будет только по предварительной записи с применением портала Госуслуг.

Записываться на экзамены в ГАИ предстоит на сайте госуслугФото: Лика ИСАЕВА

Также только по записи на портале Госуслуг можно будет взять талон на получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов. Информация указанна официальном сайте Госавтоинспекции.

"ЕВРОПРОТОКОЛ" ВАМ В ПОМОЩЬ!

Тем водителям, кому необходимо прибыть в районные подразделения ГИБДД для рассмотрения их административных правонарушений или рассмотрения дел по фактам ДТП, должны учесть, что прием будут проходить в окнах строго в назначенные дату и время.

Но водителям напоминают, что они и сами могут самостоятельно оформить ДТП по "европротоколу".

Им можно воспользоваться, если:

- ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей;

- не был причинен вред жизни и здоровью водителей, пешеходов, пассажиров;

- не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП;

- ответственность каждого из водителей на момент ДТП была застрахована по договору ОСАГО, заключенному в отношении именно того транспорта, при использовании которого произошло ДТП;

- у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств ДТП, а также характера и перечня видимых повреждений автомобилей.

В Казани и в Набережных Челнах работают Центры оформления дорожно-транспортных происшествий. Их график работ не изменился.

- Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем Вам о профилактических мерах и соблюдении мер личной безопасности, - сообщают в МВД Татарстана. - Просим с пониманием отнестись к принятому решению!

ИСТОЧНИК KP.RU