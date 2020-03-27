2020-03-27T11:00:59+03:00
Общество

В Татарстане в массовом ДТП скончался 29-летний актер Ильшат Агиев

Молодой человек служил в Альметьевском государственном драматическом театре
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @almet_teatrФото: @almet_teatr
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Вечером в четверг, 26 марта, на автодороге Казань-Оренбург произошла смертельная авария. "Тойта" вылетела на встречку, где столкнулась сначала с автомобилем "Богдан", а после - с "Хендай". Погибли водители двух первых иномарок.

Среди погибших - 29-летний Ильшат Агиев, актер Альметьевского государственного драматического театра. Именно он был за рулем "Богдана".

- Ильшат Агиев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой, он обладал даром привносить в любую роль свою неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах, - написано на официальной странице театра в соцсети.

Коллеги вспоминают Ильшат Агиева как человека открытого, искреннего, обаятельного, жизнелюбивого и веселого.

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Погиб 29-летний актер Ильшат Агиев
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ИСТОЧНИК KP.RU

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