В Татарстане в массовом ДТП скончался 29-летний актер Ильшат Агиев

27 Март 2020 2020-03-27T11:00:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 26 марта, на автодороге Казань-Оренбург произошла смертельная авария. "Тойта" вылетела на встречку, где столкнулась сначала с автомобилем "Богдан", а после - с "Хендай". Погибли водители двух первых иномарок.

Среди погибших - 29-летний Ильшат Агиев, актер Альметьевского государственного драматического театра. Именно он был за рулем "Богдана".

- Ильшат Агиев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой, он обладал даром привносить в любую роль свою неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах, - написано на официальной странице театра в соцсети.

Коллеги вспоминают Ильшат Агиева как человека открытого, искреннего, обаятельного, жизнелюбивого и веселого.

almet_teatr Погиб 29-летний актер Ильшат Агиев

ИСТОЧНИК KP.RU