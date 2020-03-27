2020-03-27T10:22:06+03:00
Общество

Ни машины, ни пешеходы: в Казани частично перекрыли движение по улице Маяковского

Введение ограничение связано с проведением там строительных работ
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ограничение будет действовать до 20 апреля.Ограничение будет действовать до 20 апреля.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В центре Казани по улице Маяковского перекрыли движение. Правда, частично. Ограничение действует на участке проезжей части около строящегося дома №18. При этом оно обязательно не только для автомобилей, но и для пешеходов.

Из-за проведения строительных работ движение будет перекрыто до 20 апреля этого года, гласит распоряжение Исполкома столицы Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ограничивают движение грузовиков по мосту на трассе "Казань - Оренбург"
В Татарстане задержали похитителя духов
В Татарстане в массовом ДТП скончался 29-летний актер Ильшат Агиев
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Ни машины, ни пешеходы: в Казани частично перекрыли движение по улице Маяковского
В Казани скончался татарский поэт Роберт Миннуллин
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Казани под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане подростки спасли сову со сломанным крылом
В Татарстане браконьера, убившего кабана, нашли по следам от машины
В Чувашии из-за детской шалости сгорел дом и сарай
В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком
Казань вошла в топ-3 лучших городов России для виртуальных путешествий
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
СУ СКР Татарстана: сын под галлюцинациями зарезал мать