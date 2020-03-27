Ни машины, ни пешеходы: в Казани частично перекрыли движение по улице Маяковского
В центре Казани по улице Маяковского перекрыли движение. Правда, частично. Ограничение действует на участке проезжей части около строящегося дома №18. При этом оно обязательно не только для автомобилей, но и для пешеходов.
Из-за проведения строительных работ движение будет перекрыто до 20 апреля этого года, гласит распоряжение Исполкома столицы Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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