С 27 марта в Чебоксарах для посещения закрыли Лакреевский лес и парк имени Николаева
В пятницу, 27 марта, в Чебоксарах временно закроются Лакреевский лес и детский парк имени Николаева. Вместе с ними свою деятельность приостановит и зооуголок “Ковчег”. Соответствующий приказ вынесло управление культуры и развития туризма города. Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса.
Так, вплоть до 7 апреля на данных общественных территориях перестанут работать торговые точки и проводиться все мероприятия. Посетителей пускать не будут. Жителей Чебоксар просят проводить меньше времени в местах массового скопления людей и уйти в самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU