2020-03-27T12:45:35+03:00
Коронавирус Covid-19

С 27 марта в Чебоксарах для посещения закрыли Лакреевский лес и парк имени Николаева

Сделано это было в целях нераспространения коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба детского парка имени А.Г.НиколаеваФото: пресс-служба детского парка имени А.Г.Николаева
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В пятницу, 27 марта, в Чебоксарах временно закроются Лакреевский лес и детский парк имени Николаева. Вместе с ними свою деятельность приостановит и зооуголок “Ковчег”. Соответствующий приказ вынесло управление культуры и развития туризма города. Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса.

Так, вплоть до 7 апреля на данных общественных территориях перестанут работать торговые точки и проводиться все мероприятия. Посетителей пускать не будут. Жителей Чебоксар просят проводить меньше времени в местах массового скопления людей и уйти в самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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