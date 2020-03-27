С 27 марта в Чебоксарах для посещения закрыли Лакреевский лес и парк имени Николаева

27 Март 2020 2020-03-27T12:45:35+03:00

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В пятницу, 27 марта, в Чебоксарах временно закроются Лакреевский лес и детский парк имени Николаева. Вместе с ними свою деятельность приостановит и зооуголок “Ковчег”. Соответствующий приказ вынесло управление культуры и развития туризма города. Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса.

Так, вплоть до 7 апреля на данных общественных территориях перестанут работать торговые точки и проводиться все мероприятия. Посетителей пускать не будут. Жителей Чебоксар просят проводить меньше времени в местах массового скопления людей и уйти в самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU