В Татарстан придет потепление: до +14 градусов

26 Март 2020 2020-03-26T17:47:52+03:00

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В этот четверг в Татарстане днем температура воздуха была зафиксирована на отметке +9 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, это только начало – в регион приходит потепление. Так, до конца недели Татарстан будет находится под влиянием западного антициклона. Поэтому осадком не ожидается. В пятницу же максимум, что покажут столбики термометров, так это +10 градусов. Дальше, больше. В субботу и воскресенье (28 и 29 марта) температура воздуха днем будет в пределах от +7 до +12. А 30 марта, понедельник, и вовсе от +9 до +14 градусов.

Но это потепление кратковременное. По предварительному прогнозу, во вторник, 31 марта, при прохождении атмосферного фронта в Татарстане ожидаются не только снег, в том числе и мокрый, а также дождь, но существенное понижение температуры воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU