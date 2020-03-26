Казань вошла в топ-3 лучших городов России для виртуальных путешествий
Пьедестал столица Татарстана разделила с Москвой и Санкт-Петербургом
Рейтинг составлялся по результатам исследования числа предложений виртуальных путешествий в городах страны в поисковиках.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Пока тысячи людей находятся на самоизоляции из-за коронавируса, популярность стали набирать виртуальные путешествия, прогулки и экскурсии. Так, в топ-3 лучших для этого городов России вошла Казань. Пьедестал она разделала с Москвой и Санкт-Петербургом.
В десятку популярных для онлайн-посещения городов также попали Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород и Ярославль.
Отметим, что рейтинг составлялся по результатам исследования числа предложений виртуальных путешествий в городах страны в интернет-поисковиках.
ИСТОЧНИК KP.RU