СУ СКР Татарстана: в Набережных Челнах муж забил супругу до смерти

26 Март 2020 2020-03-26T16:11:20+03:00

Он один раз пнул супругу ногой в живот

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По факту обнаружения в квартире одной из многоэтажек в поселке ЗЯБ Набережных Челнов тела 49-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.

По предварительным данным, в 20-х числах марта подозреваемый получил пенсию и впал в запой. Ночью 24 марта он увидел, что его супруга лежит на полу. Злоумышленник подошел и пнул ее ногой. Утром, проснувшись, обнаружил ее тело. Проведенная экспертиза показала, что причиной смерти женщины стали травмы живота и переломов ребер.

Вину мужчина признал полностью. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU