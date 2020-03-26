СУ СКР Татарстана: сын под галлюцинациями зарезал мать
Трагедия произошла вчера, 25 марта, вечером в частном доме на улице Габдуллы Тукая в селе Чубуклы Заинского района республики. Там длительное время пьянствовал 48-летний мужчина.
Как полагает следствие, в какой-то момент у него начались галлюцинации и он схватился за нож и ударил им свою 77-летнюю мать в шею. Рана оказалась смертельной, женщина скончалась на месте происшествия.
Эту сцену увидел из другой комнаты отец злоумышленника. Пенсионер сообщил обо всем родственникам, а те вызвали полицию и нападавшего задержали.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Свою вину мужчина уже признал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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