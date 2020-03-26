На время нерабочей недели транспорта в Казани станет меньше

26 Март 2020 2020-03-26T15:37:34+03:00

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На время нерабочей недели - с 28 марта по 5 апреля, будет ограничено количество подвижного состава. Оставшиеся на линиях автобусы, троллейбусы и трамваи будут ежедневно проходить усиленную дезинфекцию. Об этом журналистам сообщили на брифинге в Кабмине Татарстана.

В свою очередь, в мэрии Казани сообщили, что с 30 марта по 5 апреля в столице Татарстана общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня. Количество вышедших на линии тех же автобусов будет сокращено на 25-30%.

По вопросам работы общественного транспорта города можно обращаться по телефону горячей линии +7(843) 275-30-50.

К слову, так же с 30 марта по 5 апреля в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно.

Напомним, что дни с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими. Такое решение Президентом России Владимиром Путиным было принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU