В Татарстане школьные каникулы продлили до 12 апреля, а детсады будут работать

26 Март 2020 2020-03-26T15:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На брифинге в Кабмине Татарстана о том, как будут работать школы, детсады и детские учреждения внешкольного образования, рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, все школьники останутся дома - каникулы им продлили до 12 апреля. До этого же дня будут закрыты и детские учреждения внешкольного образования. Это - спортивные клубы и секции, музыкальные и художественные школы.

На время предстоящей нерабочей неделе детсады будут работать в полном объеме. Те родители, которые все же будут работать, должны приводить детей обязательно. Если родителей отправили на выходные, то детей можно не приводить в детсады.

ИСТОЧНИК KP.RU