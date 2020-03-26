В Татарстане школьные каникулы продлили до 12 апреля, а детсады будут работать
На брифинге в Кабмине Татарстана о том, как будут работать школы, детсады и детские учреждения внешкольного образования, рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
По ее словам, все школьники останутся дома - каникулы им продлили до 12 апреля. До этого же дня будут закрыты и детские учреждения внешкольного образования. Это - спортивные клубы и секции, музыкальные и художественные школы.
На время предстоящей нерабочей неделе детсады будут работать в полном объеме. Те родители, которые все же будут работать, должны приводить детей обязательно. Если родителей отправили на выходные, то детей можно не приводить в детсады.
ИСТОЧНИК KP.RU