2020-03-26T15:10:04+03:00
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В Татарстане школьные каникулы продлили до 12 апреля, а детсады будут работать

В Кабмине республики рассказали, как будет проходить объявленная нерабочая неделя
Лика ИСАЕВА
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Каникулы продлены по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.Каникулы продлены по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На брифинге в Кабмине Татарстана о том, как будут работать школы, детсады и детские учреждения внешкольного образования, рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, все школьники останутся дома - каникулы им продлили до 12 апреля. До этого же дня будут закрыты и детские учреждения внешкольного образования. Это - спортивные клубы и секции, музыкальные и художественные школы.

На время предстоящей нерабочей неделе детсады будут работать в полном объеме. Те родители, которые все же будут работать, должны приводить детей обязательно. Если родителей отправили на выходные, то детей можно не приводить в детсады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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