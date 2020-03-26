Алексей Вербов покинул пост наставника казанского "Зенита"

26 Март 2020 2020-03-26T14:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды. Он выступал за "Зенит" в течение 7 сезонов как игрок. В сезоне 2018/2019 временами подменял Владимира Алекно на тренерском мостике "Зенита". В нынешнем сезоне Вербов, хоть по документам и старший тренер, но выполнял все функции наставника команды.

Под его руководством "Зенит" смог завоевать бронзу клубного Чемпионата мира и выиграть Кубок России. В чемпионате страны "Зенит" финишировал вторым в регулярном чемпионате, а вот выступление в Лиге Чемпионов казанцы себе в актив занести не могут. Подопечные Вербова впервые в истории не смогли выйти из группы.

- За восемь лет Казань стала для меня и моей семьи вторым домом. Здесь я провёл лучшие волейбольные годы, многого достиг. У меня останется множество хороших воспоминаний и эмоций от карьеры в "Зените". В Казани я побеждал как игрок, а затем мне открыли путь в тренерскую профессию, за что я благодарен руководству клуба. Желаю команде успехов в следующих сезонах, я всегда буду всей душой за неё переживать. "Зенит" и Казань навсегда в моём сердце! - заявил Вербов.

- Алексей стал родным для нашего клуба человеком. Все восемь лет, что он провёл в Казани, мы вместе шли к амбициозным целям, которые стояли перед нашим клубом. Он всегда был заряжен на максимальный результат. Алексея отличает способность сохранять спокойствие в сложных ситуациях, умение работать в команде, но в то же время брать ответственность на себя. Он обладает качествами, которые позволят ему вырасти в хорошего тренера. - прокомментировал уход Вербова директор "Зенита" Олег Брызгалов.

Где именно продолжит карьеру Вербов пока не ясно. Единственное, что известно, что на новом месте работы теперь уже бывший "зенитовец" будет полноценным главным тренером.

ИСТОЧНИК KP.RU