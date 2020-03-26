В Чувашии подорожали гречка, сахар, свинина, яйца и творог

26 Март 2020 2020-03-26T11:52:17+03:00

Также выросли цены на мыло и стиральный порошок

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Несмотря на то, что врио главы Чувашии Олег Николаев обещал лично следить за ценами в регионе, стоимость ряда продуктов за последнюю неделю значительно выросла. Так, по данным Чувашстата, сахар подорожал на 9,7%, творог - на 4,8%, гречка - на 3,8%, лук - на 2,5%, мясные консервы - на 2,4%, куриные яйца - на 2,1%, свинина - на 2%.

Есть изменения и среди непродовольственных товаров. Так, цены на мыло выросли на 4,9%, а на стиральный порошок - на 3,3%.

Вместе с этим, некоторые продукты в Чувашии в период с 16 по 23 марта подешевели. Среди таких: свежие огурцы (-9,4%), свежие помидоры (-3,6%), сосиски (-2,4%), подсолнечное масло (-2,1%), карамель (-1,7%). Также дешевле стали и спички (-1,8%).

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ИСТОЧНИК KP.RU