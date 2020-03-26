В Чебоксарах на Красной площади появится реликварий

26 Март 2020 2020-03-26T10:30:18+03:00

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В Чебоксарах на Красной площади планируется строительство реликвария (вместилища для хранения ценных реликвий, которые имеют религиозное сакральное значение - Ред.). Аукцион на разработку проектной и рабочей документации его выставочно-экспозиционного и туристического павильонов появился на сайте госзакупок. На это из бюджета Чувашии готовы выделить до 4 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, реликварий будет представлять собой одноэтажное здание из отапливаемой части и теневого навеса. В нем будут зоны экспозиций и торговли, кафетерий, гардероб и туалеты.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 7 апреля. Свою работу он должен будет выполнить до 31 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU