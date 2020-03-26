Глава Чувашии уволил замминистра спорта
Кадровые перестановки в республике продолжаются. В среду, 25 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение об освобождение от занимаемой должности Игоря Головина. Кресло замминистра спорта мужчина занимал с сентября 2016 года.
Напомним, что 23 марта Николаев своим распоряжением освободил от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Чувашии «Чуваштехинвентаризация» Минюста республики Алексея Вязова.
20 марта своей должности - начальника Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, лишился Сергей Галошев. Распоряжение подписал Олег Николаев.
Причины всех кадровых решений не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Чувашии»