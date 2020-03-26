2020-03-26T08:18:40+03:00
Общество

Глава Чувашии уволил замминистра спорта

Игорь Головин занимал свою должность с 2016 года
Лика ИСАЕВА
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Олег Николаев продолжает кадровые перестановки в республикеОлег Николаев продолжает кадровые перестановки в республикеФото: Из материалов пресс-службы
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Кадровые перестановки в республике продолжаются. В среду, 25 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение об освобождение от занимаемой должности Игоря Головина. Кресло замминистра спорта мужчина занимал с сентября 2016 года.

Напомним, что 23 марта Николаев своим распоряжением освободил от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Чувашии «Чуваштехинвентаризация» Минюста республики Алексея Вязова.

20 марта своей должности - начальника Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, лишился Сергей Галошев. Распоряжение подписал Олег Николаев.

Причины всех кадровых решений не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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