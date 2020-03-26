В Татарстане произошел пожар на насосной станции

26 Март 2020 2020-03-26T07:08:20+03:00

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Сообщение о том, что на территории промышленной зоны в Нижнекамске начался пожар, поступило в 3.30 в четверг, 26 марта. На место сразу выехали пожарные расчеты. Выяснилось, что загорелась насосная станция одного из промышленных производств.

Здание находится на расстояние от основного производства, и угрозы распространения огня на промышленные цеха не было.

С огнем справились чуть больше, чем за 30 минут. Обошлось без жертв и пострадавших. Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в чрезвычайном ведомстве, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

- Утечки вредных веществ в атмосферу не произошло, - сообщил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU