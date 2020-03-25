В СИЗО Казани арестантам пытались передать чай с гашишем
Очередную попытку переправить в СИЗО Казани наркотики предприняли неизвестные, передавшие посылку с продуктами одному из арестованных. На странный чай в пакете обратили внимание сотрудники УФСИН Татарстана. Они заметили, что вместе с чаинками присутствовали инородные вкрапления.
Изъятое вещество было передано в полицию на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в пакетах с чаем находилось 2,95 грамма гашиша, сообщили в УФСИН Татарстана. Сейчас по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело.
В казанский СИЗО передавали чай с гашишем.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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