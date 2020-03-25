2020-03-25T17:02:09+03:00
Происшествия

В СИЗО Казани арестантам пытались передать чай с гашишем

Такую посылку обнаружили сотрудники УФСИН [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Вот такой чай "с добавкой" пытались передать арестованномуВот такой чай "с добавкой" пытались передать арестованномуФото: Из материалов пресс-службы
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Очередную попытку переправить в СИЗО Казани наркотики предприняли неизвестные, передавшие посылку с продуктами одному из арестованных. На странный чай в пакете обратили внимание сотрудники УФСИН Татарстана. Они заметили, что вместе с чаинками присутствовали инородные вкрапления.

Изъятое вещество было передано в полицию на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в пакетах с чаем находилось 2,95 грамма гашиша, сообщили в УФСИН Татарстана. Сейчас по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело.

В казанский СИЗО передавали чай с гашишем.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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