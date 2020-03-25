В СИЗО Казани арестантам пытались передать чай с гашишем

25 Март 2020 2020-03-25T17:02:09+03:00

Вот такой чай "с добавкой" пытались передать арестованному Фото: Из материалов пресс-службы

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Очередную попытку переправить в СИЗО Казани наркотики предприняли неизвестные, передавшие посылку с продуктами одному из арестованных. На странный чай в пакете обратили внимание сотрудники УФСИН Татарстана. Они заметили, что вместе с чаинками присутствовали инородные вкрапления.

Изъятое вещество было передано в полицию на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в пакетах с чаем находилось 2,95 грамма гашиша, сообщили в УФСИН Татарстана. Сейчас по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/768699" frameborder="0"></iframe> В казанский СИЗО передавали чай с гашишем.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU